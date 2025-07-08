Кохана футболіста київського клубу у своєму інстаграмі опублікувала спекотні фото з відпочинку. Дівчина попозувала на камеру у яскравому та стильному образі, повідомляє 24 канал.

Читайте також Дружина футболіста Шахтаря показа ідеальну фігуру на відпочинку: вогняні фото

Розкішна Софія Цітаішвілі

Софія Ціатішвілі відпочиває у Іспанії, адже її коханий грає у другому іспанському дивізіоні Сегунда. Кохана Георгія Цітаішвілі завітала у місцевий Фінестрат, що знаходиться у Валенсії.

Дівчина відпочила на пляжі, чим поділилась зі своїми шанувальниками. Софія постала перед камерою у стильному жовтому купальнику, показавши ідеальну фігуру, а також підтвердила звання однієї з найчарівніших дружин футболістів Динамо.

Софія Цітаішвілі на відпочинку в Іспанії / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Георгій Цітаішвілі належить київському Динамо. Однак грузинський футболіст провів сезон в оренді в іспанському клубі Гранада з однойменного міста.

Раніше повідомляли, що Георгій Цітаішвілі не хоче повертатись в Україну після оренди у Гранаді. Грузинський футболіст шукає варіанти з продовженням кар'єри в іншому клубі.