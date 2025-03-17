Любительский клуб со Львовщины может попасть в Первую лигу

Любительский клуб из Львовской области Феникс имеет шанс попасть в Первую лигу. Команда заменит ФСК Мариуполь.

Недавно главный тренер ФСК Мариуполь сообщил, что из-за финансовых трудностей в команде осталось всего два футболиста. ФК Феникс готов погасить долги клуба в размере пять миллионов гривен, пишет 24 канал со ссылкой на Украинский футбол.

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ФК Феникс заменит ФСК Мариуполь

Отмечается, что команда из Подмонастыря текущий сезон будет доигрывать под названием Мариуполь, а уже в сезоне-2025/2026 будет выступать под именем Феникс.

Пока что говорить о чем угодно преждевременно – поэтому я не могу сейчас рассказать о какой-то конкретике. Все находится в процессе,

– отметил главный тренер Феникса.

Справка. Сейчас ФСК Мариуполь занимает шестое место в Группе B и продолжит борьбу в группе "Выбывание".

Отметим, что в следующем сезоне команда из Подмонастыря планировал в следующем сезоне заявиться во Вторую лигу. Сейчас Феникс занимает 7 место в группе 1 чемпионата Украины среди любителей.