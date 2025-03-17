Нещодавно головний тренер ФСК Маріуполь повідомив, що через фінансові труднощі в команді залишилося всього два футболісти. ФК Фенікс готовий погасити борги клубу у розмірі п'ять мільйонів гривень, пише 24 канал з посиланням на Український футбол.
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ФК Фенікс замінить ФСК Маріуполь
Зазначається, що команда із Підмонастиря поточний сезон дограватиме під назвою Маріуполь, а вже у сезоні-2025/2026 виступатиме під іменем Фенікс.
Поки що говорити про що завгодно передчасно – тому я не можу зараз розповісти про якусь конкретику. Все перебуває в процесі,
– зазначив головний тренер Фенікса.
Довідка. Наразі ФСК Маріуполь посідає шосте місце в Групі B і продовжить боротьбу в групі "Вибування".
Відзначимо, що у наступному сезоні команда із Підмонастиря планував наступного сезону заявитися у Другу лігу. Наразі Фенікс посідає 7 місце в групі 1 чемпіонату України серед аматорів.