Нещодавно головний тренер ФСК Маріуполь повідомив, що через фінансові труднощі в команді залишилося всього два футболісти. ФК Фенікс готовий погасити борги клубу у розмірі п'ять мільйонів гривень, пише 24 канал з посиланням на Український футбол.

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ФК Фенікс замінить ФСК Маріуполь

Зазначається, що команда із Підмонастиря поточний сезон дограватиме під назвою Маріуполь, а вже у сезоні-2025/2026 виступатиме під іменем Фенікс.

Поки що говорити про що завгодно передчасно – тому я не можу зараз розповісти про якусь конкретику. Все перебуває в процесі,

– зазначив головний тренер Фенікса.

Довідка. Наразі ФСК Маріуполь посідає шосте місце в Групі B і продовжить боротьбу в групі "Вибування".

Відзначимо, що у наступному сезоні команда із Підмонастиря планував наступного сезону заявитися у Другу лігу. Наразі Фенікс посідає 7 місце в групі 1 чемпіонату України серед аматорів.