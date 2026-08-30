"Украина, эта победа для тебя!": Лузан переписала историю чемпионатов мира

Людмила Лузан завоевала золотую медаль чемпионата мира 2026 года по гребле на байдарках и каноэ в Познани. Украинка защитила титул на дистанции 200 метров и стала 9-кратной чемпионкой мира.

29-летняя спортсменка одержала победу в финале соревнований по каноэ-одиночке на олимпийской дистанции. После победного финиша Лузан посвятила свой успех Украине, сообщает 24 Канал.

Лузан не оставила шансов соперницам

В финальном заезде в одиночном каноэ на 200 метров Людмила Лузан показала великолепный результат. Украинка преодолела дистанцию за 44,40 секунды, опередив ближайшую соперницу, канадку Софию Дженсен, на 0,50 секунды.

Таким образом, Лузан во второй раз подряд стала чемпионкой мира в этой дисциплине. В прошлом году украинская гребчиха также поднялась на самую высокую ступеньку пьедестала на чемпионате мира в Милане.

Для Лузан это уже вторая награда на ЧМ-2026 в Познани. Ранее она вместе с Анастасией Рыбачок завоевала серебро в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

После финиша украинка не скрывала эмоций и сразу обратилась к своей стране: "Украина, эта победа для тебя!"

Видео победного заплыва Людмилы Лузан

9 золотых медалей и 13 наград ЧМ

Победа в Познани позволила Людмиле Лузан войти в число самых успешных украинских гребчих в истории. Золото стало для нее уже девятым чемпионским титулом мира, а общее количество наград на мировых первенствах достигло 13.

В коллекции украинки теперь девять золотых, три серебряные и одна бронзовая медали чемпионатов мира. Нынешнее мировое первенство стало для Лузан десятым в карьере.

Отдельно стоит отметить ее выступления на Олимпийских играх. Лузан – трехкратная призерка Олимпиад, а в Токио она завоевала бронзу именно в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Триумф в Познани стал для украинской спортсменки еще одним подтверждением ее статуса лидера мирового гребного спорта.