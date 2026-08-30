29-річна спортсменка тріумфувала у фіналі каное-одиночки на олімпійській дистанції. Після переможного фінішу Лузан присвятила свій успіх Україні, повідомляє 24 Канал.

Лузан не залишила шансів суперницям

У фінальному заїзді каное-одиночки на 200 метрів Людмила Лузан продемонструвала чудовий результат. Українка подолала дистанцію за 44,40 секунди, випередивши найближчу переслідувачку, канадійку Софію Дженсен, на 0,50 секунди.

Таким чином, Лузан удруге поспіль стала чемпіонкою світу в цій дисципліні. Минулого року українська веслувальниця також піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу на світовій першості в Мілані.

Для Лузан це вже друга нагорода на ЧС-2026 у Познані. Раніше вона разом з Анастасією Рибачок здобула срібло у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Після фінішу українка не приховувала емоцій та одразу звернулася до своєї країни: "Україно, ця перемога для тебе!"

Відео переможного запливу Людмили Лузан

9 золотих медалей та 13 нагород ЧС

Перемога у Познані дозволила Людмилі Лузан увійти до числа найуспішніших українських веслувальниць в історії. Золото стало для неї вже дев'ятим чемпіонським титулом світу, а загальна кількість нагород на планетарних першостях досягла 13.

У колекції українки тепер дев'ять золотих, три срібні та одна бронзова медаль чемпіонатів світу. Нинішня світова першість стала для Лузан десятою в кар'єрі.

Окремо варто відзначити її виступи на Олімпійських іграх. Лузан є триразовою призеркою Олімпіад, а в Токіо вона здобула бронзу саме в каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Тріумф у Познані став для української спортсменки ще одним підтвердженням її статусу лідерки світового веслування.