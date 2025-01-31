Сестры Киченок пробились в финал престижного турнира в Австрии, деклассировав вторых сеяных

В пятницу, 31 января, состоялся первый полуфинал женского парного разряда на турнире серии WTA 500 в Линце. В нем Людмила и Надежда Киченок противостояли казахстанско-"нейтральному" дуэту Анна Данилина / Ирина Хромачева.

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Анна Данилина / Ирина Хромачева 2:0 (6:4, 6:0)

Это было первое очное противостояние между теннисистками. Оно длилось 1 час 10 минут и закончилось уверенной победой украинской пары, сообщает 24 Канал.

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Сестры Киченок в начале первого сета сделали брейк, однако не смогли со старта уйти в отрыв. Переломным стал седьмой гейм, в котором украинки снова брейконули и уже не позволяли интриге вернуться в игру.

Они удержали свои подачи и закрыли партию со счетом 6:4, а во втором сете продемонстрировали тотальную доминацию на корте. Как итог, "баранка" для соперниц.

Немножко статистики. По ходу матча украинская пара сделала два эйса, реализовала 6 из 7 брейк-поинтов и выиграла 6 из 8 геймов на своей подаче. Баланс очков – 56:39.

Отметим, что в финале сестры Киченок сыграют против победительниц противостояния Катержина Синякова / Чжан Шуай – Тимеа Бабош / Луиза Стефани. Для украинок это будет первый совместный финал с апреля 2024 года, тогда они не смогли завоевать трофей на турнире серии WTA 500 в Чарльстоне.