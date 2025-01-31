Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Анна Даніліна / Іріна Хромачова 2:0 (6:4, 6:0)

Це було перше очне протистояння між тенісистками. Воно тривало 1 годину 10 хвилин і закінчилося впевненою перемогою української пари, повідомляє 24 Канал.

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Сестри Кіченок на початку першого сету зробили брейк, проте не змогли зі старту піти у відрив. Переломним став сьомий гейм, у якому українки знову брейконули й уже не дозволяли інтризі повернутися у гру.

Вони утримали свої подачі й закрили партію з рахунком 6:4, а у другому сеті продемонстрували тотальну домінацію на корті. Як підсумок, "бублик" для суперниць.

Трішки статистики. Протягом матчу українська пара зробила два ейси, реалізувала 6 із 7 брейк-поінтів і виграла 6 із 8 геймів на своїй подачі. Баланс очок – 56:39.

Зазначимо, що у фіналі сестри Кіченок зіграють проти переможниць протистояння Катержина Сінякова / Чжан Шуай – Тімеа Бабош / Луїза Стефані. Для українок це буде перший спільний фінал з квітня 2024 року, тоді вони не змогли здобути трофей на турнірі серії WTA 500 у Чарльстоні.