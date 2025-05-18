Украинка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в Чехии

В воскресенье, 18 мая, в Чехии состоялся командный чемпионат Европы по спортивной ходьбе. Участие в соревнованиях приняли 34 спортсменки из разных стран.

Украину на турнире представляли: Людмила Оляновская, Мария Сухарчук, Елена Собчук и Валерия Шоломицкая. Оляновская завоевала "золото" европейского первенства, сообщает 24 канал.

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Как Оляновская завоевала медаль

Людмила Оляновская практически со старта вышла вперед. Украинка держалась среди лидеров несколько первых километров. Впоследствии спортсменка стала лидером гонки.

В итоге Оляновская завершила соревнования на первом месте. Более того, она показала лучший результат сезона – 1:27:56 часа.

Отметим, что Людмила Оляновская смогла обойти рекордсменку Клеменс Беретту. Французская легкоатлетка завершила гонку со временем 1:28:05 часа.

К слову. Людмила Оляновская в 2015 году завоевала "золото" на чемпионате мира по спортивной ходьбе в Пекине.

Мария Сухарчук финишировала девятой, а Елена Собчук – 14-й. Последней среди украинок пришла Валерия Шоломицкая, завершив соревнования на 18 строчке.