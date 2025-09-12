Пилоту Феррари Хэмилтону предполагают роман со звездой Raye: что известно о возможных отношениях
- Слухи о возможном романе между Льюисом Хэмилтоном и британской певицей Raye появились в 2023 году после совместных фото и их появления на различных мероприятиях.
- Хэмилтон и Raye не подтвердили и не опровергли отношения, хотя певица написала песню для фильма, где гонщик выступает как продюсер.
Льюис Хэмилтон один из величайших пилотов Формулы-1, который уже вписал свое имя в историю королевских гонок. Британский автогонщик Феррари имеет немало фанатов во всем мире.
Однако поклонников Хэмилтона интересует не только его достижения в Формуле-1, а также личная жизнь семикратного чемпиона мира. 24 канал рассказывает роман именитого пилота Скудерии с Рэйчел Кин более известной, как Raye.
Читайте также Бросила российского пилота, родила ребенка: история любви Ферстаппена и Пике
Какие отношения между Хэмилтоном и Кин?
Первые слухи о дружбе и отношениях между Льюисом Хэмилтоном и Рэйчел Кин появились в 2023 году. В апреле того года британская певица поделилась серией фото, где были совместные фотографии с гонщиком.
Фото Рэйчел Кин в теплых объятиях с Льюисом Хэмилтоном спровоцировали бурное обсуждение в социальных сетях. Фотографии Raye с пилотом стали первым сигналом возможного романа.
В 2024 году начала еще больше набирать обороты тема возможного романа между Льюисом Хэмилтоном и Рэйчел Кин. В январе пилота и певицу заметили на обеде вместе с Софией Вергарой.
Также в 2024 году Хэмилтон и Кин вместе появились на Met Gala в Нью-Йорке. Появление гонщика и певицы только усилило интерес фанатов и прессы относительно их возможного романа.
В 2025 году слухи об отношениях Льюиса Хэмилтона и Рэйчел Кин начали расти еще больше и достигли своего пика. В марте Raye заметили в гараже Феррари во время свободных практик на Гран-при Австралии.
Кин в гараже Феррари в Австралии: смотрите видео
Кроме того, Рэйчел Кин видели в боксах Феррари вместе с Энтони Хэмилтоном – отец Льиюса.
Кин с отцом Хэмилтона: смотрите видео
4 июля 2025 года Рэйчел Кин посетила гоночный уикенд в Великобритании. В тот день певицу снова заметили в гараже Феррари, где она общалась с Александрой Сент-Мле, девушкой Шарля Леклера и Маурой Гиггинс.
На следующий день Гран-при Великобритании в Сильверстоуне Reye зашла в паддок, где встретилась и пообщалась с Льюисом Хэмилтоном. Певица не скрывала, что поддерживает пилота Феррари.
Отметим, что после квалификации в Сильверстоуне Рэйчел Кин выступила на сцене, поскольку певица была хедлайнером Гран-при Великобритании. Льюис Хэмилтон высказался о выступлении Raye.
Это первый концерт, на котором я был после гонки - и она была великолепна. И вообще это первый концерт, который я видел на Сильверстоуне. Очень круто, что здесь выступают артисты. Публика была невероятная,
– сказал Льюис.
Разговоры об отношениях между Льюисом Хэмилтоном и Рэйчел Кин продолжаются. Ведь пилот Скудерии и британская певица официально не подтверждали и не опровергали отношения.
Интересно, что в августе – сентябре 2025 года в тиктоке завирусилась песня певицы Where is My Husband. Фанаты считают, что в композиции Raye речь идет о неудачных отношениях с Льюисом Хэмилтоном.
Что еще известно о Хэмилтоне и Кин?
- Льюис Хэмилтон избегает вопросов о любви во время интервью. Пилот Феррари неоднократно заявлял, что он сейчас сфокусирован на выступлениях и карьере в Формуле-1.
- Хэмилтон и Кин имеют также рабочие отношения. Британская певица написала песню для нового фильма "F1", продюсером, которого является гонщик команды Феррари.