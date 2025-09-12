Льюис Хэмилтон один из величайших пилотов Формулы-1, который уже вписал свое имя в историю королевских гонок. Британский автогонщик Феррари имеет немало фанатов во всем мире.

Однако поклонников Хэмилтона интересует не только его достижения в Формуле-1, а также личная жизнь семикратного чемпиона мира. 24 канал рассказывает роман именитого пилота Скудерии с Рэйчел Кин более известной, как Raye.

Какие отношения между Хэмилтоном и Кин?

Первые слухи о дружбе и отношениях между Льюисом Хэмилтоном и Рэйчел Кин появились в 2023 году. В апреле того года британская певица поделилась серией фото, где были совместные фотографии с гонщиком.

Фото Рэйчел Кин в теплых объятиях с Льюисом Хэмилтоном спровоцировали бурное обсуждение в социальных сетях. Фотографии Raye с пилотом стали первым сигналом возможного романа.

Хэмилтон с Рэйчел Кин / Фото из инстаграма певицы

В 2024 году начала еще больше набирать обороты тема возможного романа между Льюисом Хэмилтоном и Рэйчел Кин. В январе пилота и певицу заметили на обеде вместе с Софией Вергарой.

Также в 2024 году Хэмилтон и Кин вместе появились на Met Gala в Нью-Йорке. Появление гонщика и певицы только усилило интерес фанатов и прессы относительно их возможного романа.

Хэмилтон и Кин на Met Gala / Фото Getty Images

В 2025 году слухи об отношениях Льюиса Хэмилтона и Рэйчел Кин начали расти еще больше и достигли своего пика. В марте Raye заметили в гараже Феррари во время свободных практик на Гран-при Австралии.

Кроме того, Рэйчел Кин видели в боксах Феррари вместе с Энтони Хэмилтоном – отец Льиюса.

4 июля 2025 года Рэйчел Кин посетила гоночный уикенд в Великобритании. В тот день певицу снова заметили в гараже Феррари, где она общалась с Александрой Сент-Мле, девушкой Шарля Леклера и Маурой Гиггинс.

На следующий день Гран-при Великобритании в Сильверстоуне Reye зашла в паддок, где встретилась и пообщалась с Льюисом Хэмилтоном. Певица не скрывала, что поддерживает пилота Феррари.

Кин и Хэмилтон в паддоке / Фото Формула-1

Отметим, что после квалификации в Сильверстоуне Рэйчел Кин выступила на сцене, поскольку певица была хедлайнером Гран-при Великобритании. Льюис Хэмилтон высказался о выступлении Raye.

Это первый концерт, на котором я был после гонки - и она была великолепна. И вообще это первый концерт, который я видел на Сильверстоуне. Очень круто, что здесь выступают артисты. Публика была невероятная,

– сказал Льюис.

Разговоры об отношениях между Льюисом Хэмилтоном и Рэйчел Кин продолжаются. Ведь пилот Скудерии и британская певица официально не подтверждали и не опровергали отношения.

Интересно, что в августе – сентябре 2025 года в тиктоке завирусилась песня певицы Where is My Husband. Фанаты считают, что в композиции Raye речь идет о неудачных отношениях с Льюисом Хэмилтоном.

Что еще известно о Хэмилтоне и Кин?