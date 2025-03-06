Динамо благодаря автоголу на последних минутах вырвало победу в матче с ЛНЗ

В четверг, 6 марта, состоялся матч 20-го тура УПЛ между ЛНЗ и Динамо. В первом круге подопечные Александра Шовковского минимально обыграли команду из Черкасс.

ЛНЗ – Динамо 1:2

Голы: Яшари, 49 – Вивчаренко, 11, Путря, 89 (автогол)

В предыдущем туре динамовцы неожиданно потеряли драгоценные очки в поединке против полтавской Ворсклы (1:1). В матче с ЛНЗ киевляне не имели права на ошибку, пишет 24 Канал.

Читайте также Ворскла и Карпаты расписали нулевую ничью в незрелищном матче в Полтаве

Курьезный автогол решил судьбу матча в Черкассах

Начало встречи было за гостями. Уже на 11-й минуте подопечные Шовковского вышли вперед. Караваев сделал навес с правого фланга, который ударом головой замкнул Вивчаренко.

До конца первого тайма зрители не увидели больше голов. В перерыве тренер ЛНЗ Роман Григорчук сумел настроить своих подопечных на борьбу.

На 49-й минуте встречи хозяева поля провели стремительную контратаку, которую элегантно завершил Яшари. Косовский полузащитник получил длинную передачу от Дайко и в одно касание перебросил мяч через Нещерета.

Ничейный счет не устраивал "бело-синих". Подопечные Григорчука отбивались изо всех сил, пытаясь добыть желаемый результат.

Развязка этого напряженного матча случилась на 89-й минуте встречи. Бражко несильным ударом пробил из-за пределов штрафной площади, а Путря в падении срезал мяч в собственные ворота.

До финального свистка счет не изменился. Киевляне одержали важную победу в Черкассах – 2:1.

Видео голов в матче ЛНЗ – Динамо