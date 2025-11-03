Карпаты выгрызают победу в ЛНЗ благодаря ошибке рекордсмена УПЛ

В понедельник, 3 ноября, закончился предпоследний матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги по футболу сезона-2025/2026. В Черкассах местный ЛНЗ принимал львовские Карпаты.

Черкасский клуб подошел к этому матчу в статусе фаворита противостояния. Команда Виталия Пономарева с 20 баллами занимала третью позицию. Выше только Шахтер и Динамо, информирует 24 Канал.

Как развивался матч ЛНЗ – Карпаты?

Зато Карпаты с 12 очками занимали лишь 12-е место турнирной таблицы УПЛ. Перед этой игрой Владислав Лупашко не смог рассчитывать на целый ряд игроков. Причины – травмы и перебор желтых карточек. Поэтому на скамейке запасных львовского клуба было всего шесть футболистов.

Уже на 7-й минуте первый опасный момент создали хозяева. Домчак потянул удар Яшари из-за пределов штрафной площади. Карпаты же ответили дальним и неточным ударом Витора.

На 25-й минуте "львы" неожиданно открыли счет в матче 0:1. Голкипер ЛНЗ Паламарчук хотел забрать мяч после подачи Витора, но круглый выскользнул из ладоней вратаря хозяев. Бабогло был первым на мяче и пробил в уже незащищенные владения соперника, круглый на пути к воротам, нашел ногу Краснопира, который вывел "львов" вперед.

Сразу после забитого гола команды ушли в укрытие из-за воздушной тревоги.

После возобновления игры Пасич угрожал владениям Домчака. Мяч после удара в ближний угол задел сетку ворот, но с внешней стороны.

Паламарчук удачно вышел из ворот и парировал выстрел Краснопира. Если бы Игорь даже забил, этот гол бы не был засчитан из-за офсайда у форварда "зелено-белых".

Ассинор выиграл борьбу на втором этаже, но его удар в упор головой в фантастическом сейве потянул Домчак. Еще после этого гостей из Львова спасла перекладина.

Воздушная тревога во второй раз прервала встречу на 49-й минуте.

Матч возобновился с неточного удара Сыча, который впервые вышел в старте после серьезной травмы.

Хозяева взяли мяч под свой контроль, ведь команде Пономарева нужно было отыгрываться. Однако невероятный кураж поймал Домчак, который несколько раз спасал Карпаты от пропущенного гола.

Зато замечательный момент в конце встречи упустил Бруниньо, который классно развернулся перед воротами, но переиграть Паламарчука не сумел.

Навал ЛНЗ остановила воздушная тревога. Командам оставалось доиграть лишь 90 секунд.

Впоследствии игра была восстановлена, но забить за это мизерное время никому так больше и не удалось. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Карпат 0:1.

ЛНЗ – Карпаты 0:1

Гол: Краснопир, 25

Карпаты благодаря победе поднимаются на 9-е место, набрав 15 баллов. ЛНЗ не смогло обогнать Динамо, оставшись при своих 20 очках.

В следующем 12-м туре УПЛ ЛНЗ 9 ноября сыграет в Киеве против Динамо. Зато Карпаты 8 ноября примут дома криворожский Кривбасс.