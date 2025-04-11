Закрыли матч в первом тайме: Шахтер на выезде обыграл ЛНЗ на выезде

В пятницу, 11 апреля, стартовал 24-й тур УПЛ-2024/2025. В одном из матчей черкасский ЛНЗ дома принимал донецкий Шахтер.

ЛНЗ – Шахтер 1:4

Голы: Салиху, 86 – Гомес, 7, 20, Дайко (ГВВ), 10, Траоре, 90+2.

Шахтер продолжает бороться за самые высокие места в УПЛ, хотя уже почти нет шансов на чемпионство. Однако, "горнякам" нельзя было терять очки, чтобы продолжить погоню за зону Лиги чемпионов, сообщает 24 канал.

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Комфортная победа Шахтера

Шахтер был фаворитом накануне игры против ЛНЗ, что сразу стало видно на футбольном поле. "Горняки" деклассировали соперника, переиграв черкасцев по всем статьям.

В самом начале матча против ЛНЗ Марлон Гомес открыл счет. Меньше, чем через пять минут "горняки" удвоили преимущество благодаря автоголу Айди Дайко – 2:0.

В середине первого тайма счет стал разгромным. Бразилец Марлон Гомес забил свой второй мяч и третий для Шахтера на 20-й минуте противостояния с черкасским клубом.

В конце матча ЛНЗ отыграло 1 мяч, однако это не помогло команде Романа Григорчука получить положительный результат. Более того, что в компенсированное время Ласина Траоре забил 4 гол дончан.

В итоге Шахтер победил ЛНЗ со счетом 4:1. "Горняки" продолжают борьбу с Александрией за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.