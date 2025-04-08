Украинская Премьер-лига сообщила даты матчей 26-го тура чемпионата. Центральным поединком тура станет встреча между Шахтером и Динамо, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт УПЛ.

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Дата битвы Шахтер – Динамо

Восемь матчей 26-го тура УПЛ распределены на три игровых дня. Открывать тур будет поединок между Ингульцом и Александрией, которая тоже является одним из претендентов на чемпионство.

Украинское классико Шахтер – Динамо будет закрывать программу 26-го тура чемпионата Украины. Дерби состоится в воскресенье, 27 апреля. Противостояние принципиальных конкурентов начнется на "Арене-Львов" в 18:00.

Расписание матчей 26-го тура УПЛ сезона 2024/25

Пятница, 25 апреля

15:30. Ингулец (Петрово) – Александрия

18:00. Заря (Луганск) – Левый Берег (Киев)

Суббота, 26 апреля

13:00. Черноморец (Одесса) – Рух (Львов)

15:30. ЛНЗ (Черкассы) – Кривбасс (Кривой Рог)

18:00. Оболонь (Киев) – Карпаты (Львов)

Воскресенье, 27 апреля

13:00. Ворскла (Полтава) – Верес (Ровно)

15:30. Колос (Ковалевка) – Полесье (Житомир)

18:00. Шахтер (Донецк) – Динамо (Киев)

Напомним, что в первом круге матч между Динамо и Шахтером не определил победителя. Игра на стадионе имени Валерия Лобановского завершилась вничью 1:1. Подопечные Александра Шовковского спаслись от поражения благодаря голу Караваева на 87-й минуте. У "горняков" результативный удар на счету Артема Бондаренко.

После 23-х туров Динамо уверенно лидирует в турнирной таблице с 57 очками. Шахтер идет третьим, с отставанием от киевлян на 10 баллов.