Українська Прем'єр-ліга повідомила дати матчів 26-го туру чемпіонату. Центральним поєдинком туру стане зустріч між Шахтарем та Динамо, пише 24 Канал з посиланням на сайт УПЛ.
Читайте також Успіх Динамо в дербі, перемоги Шахтаря та Олександрії: підсумки 23 туру та турнірна таблиця УПЛ
Дата битви Шахтар – Динамо
Вісім матчів 26-го туру УПЛ розподілені на три ігрові дні. Відкриватиме тур поєдинок між Інгульцем та Олександрією, яка теж є одним з претендентів на чемпіонство.
Українське класико Шахтар – Динамо закриватиме програму 26-го туру чемпіонату України. Дербі відбудеться у неділю, 27 квітня. Протистояння принципових конкурентів розпочнеться на "Арені-Львів" о 18:00.
Розклад матчів 26-го туру УПЛ сезону 2024/25
П'ятниця, 25 квітня
- 15:30. Інгулець (Петрове) – Олександрія
- 18:00. Зоря (Луганськ) – Лівий Берег (Київ)
Субота, 26 квітня
- 13:00. Чорноморець (Одеса) – Рух (Львів)
- 15:30. ЛНЗ (Черкаси) – Кривбас (Кривий Ріг)
- 18:00. Оболонь (Київ) – Карпати (Львів)
Неділя, 27 квітня
- 13:00. Ворскла (Полтава) – Верес (Рівне)
- 15:30. Колос (Ковалівка) – Полісся (Житомир)
- 18:00. Шахтар (Донецьк) – Динамо (Київ)
Нагадаємо, що у першому колі матч між Динамо та Шахтарем не визначив переможця. Гра на стадіоні імені Валерія Лобановського завершилася внічию 1:1. Підопічні Олександра Шовковського врятувалися від поразки завдяки голу Караваєва на 87-й хвилині. У "гірників" результативний удар на рахунку Артема Бондаренка.
Після 23-х турів Динамо впевнено лідирує в турнірній таблиці з 57 очками. Шахтар йде третім, з відставанням від киян на 10 балів.