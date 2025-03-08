ЛНЗ подписал игрока из английского чемпионата. Теперь за черкасский коллектив будет играть вингер Сандерленда Джевисон Беннет, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

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Что известно о трансфере Беннета

По имеющейся информации, 20-летний полузащитник договорился с ЛНЗ об условиях личного контракта. Стало известно, что срок соглашения костариканца с черкасским клубом рассчитан на три года.

ЛНЗ заплатит зСандерленду за трансфер Джевисона Беннета приблизительно 500 тысяч евро. Однако часть суммы, которую должны выложить черкасцы, было прописано в виде бонусов.

К слову. Джевисон Беннет воспитанник Эридиано из Коста-Рики. В 2022 году вингер перебрался в Сандерленд, а в прошлом сезоне находился в аренде в чемпионате Греции.

В текущей кампании Джевисон Беннет сыграл в пяти матчах за Сандерленд. На счету костариканского полузащитника два забитых мяча и одна результативная передача.