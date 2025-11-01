Ломаченко распространил слова митрополита, который сливал россиянам позиции ВСУ

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко ни разу не осудил агрессию России против Украины. Зато всемирно известный боксер при каждом удобном случае поддерживает сомнительных деятелей УПЦ МП.

Двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко опубликовал слова настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП митрополита Арсения. В 2023 году религиозный деятель в своей проповеди распространил информацию о расположении блокпостов Сил обороны, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук Василия Ломаченко.

Как Ломаченко поддержал митрополита?

Сейчас митрополит Арсений находится под следствием. На судебном заседании он отрицал все обвинения в свой адрес. Слова архиерея опубликовал Ломаченко.

Я не себя защищаю. Я защищаю то хорошее, что есть в Украине. Сейчас мы проходим экзамен на нашу человечность, нашу совесть, здравомыслие,

– сказал митрополит Арсений на суде.

Что известно о деле против митрополита Арсения?

Митрополит Арсений (настоящее имя Игорь Яковенко) родился 21 июня 1968 года в Карелии. Детство провел в Воронежской области.

После службы в Советской армии учился в Московской духовной семинарии. В 1995 году назначен наместником Святогорского монастыря.

В 2024 году следователи СБУ сообщили Арсению о подозрении. По данным следствия, митрополит передавал российским захватчикам расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе. Соответствующее видео было опубликовано на сайте лавры. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

До начала полномасштабного вторжения России Арсений заявил, что войну, которую он называл гражданским конфликтом, начала Украина. В частности в 2018 году он обвинял украинских военных в бомбардировках Славянска.

В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом приостановил гражданство ряда деятелей УПЦ МП. По данным издания LB, в их числе был митрополит Арсений.

