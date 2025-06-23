Россияне разбомбили школу Ломаченко: как отреагировал боксер

Преступная захватническая армия совершила очередной акт терроризма, нанеся удар по школе Белгород-Днестровска. В этом учебном заведении ранее учился Василий Ломаченко.

В понедельник, 23 июня, Россия нанесла ракетный удар по Белгород-Днестровску в Одесской области. В результате атаки была полностью разрушена местная школа, пишет 24 Канал.

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Что сказал Ломаченко об обстреле россиян

На очередное преступление россиян впервые отреагировал бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко. Спортсмен ранее учился в этом учебном заведении.

Ломаченко в фейсбуке назвал этот удар "циничным", но не решился назвать виновников.

Сегодня трагический день для всех аккермацев! Вчера еще были улыбки и радость на лицах людей, которые пришли на выпускной, а сегодня слезы и горечь! Школа которую закончил, в которую ходили наши дети, была цинично обстреляна ракетами! Царство Небесное погибшим! Сил и здоровья выздороветь раненым! Мир Всем,

– написал Ломаченко.

Последствия ракетного удара по школе Ломаченко / фото ГСЧС Одесской области

Отметим, что в результате ракетного удара россиян погибли двое подростков, которые находились рядом со школой. Спасатели из-под завалов достали пострадавшую женщину. Возможно, под руинами еще находятся люди.