Легендарный Мэнни Пакьяо в 2025 году возобновил свою профессиональную карьеру. 46-летний боксер провел бой летом против Марио Барриоса и на этом не планирует останавливаться.

Во вторник, 14 октября, появилась сенсационная информация, что его следующим соперником может стать Василий Ломаченко. На это отреагировал менеджер боксера из Украины Эгис Климас, сообщает 24 Канал со ссылкой на spin.ph.

Вернется ли Ломаченко на ринг?

Он рассказал, действительно ли этот поединок является реальным. По словам американца, с ним связывались по организации этого боя, но не люди из команды звездного филиппинца.

Несмотря на то, что такая битва могла бы быть очень прибыльной и интересной для фанатов бокса, она точно не состоится. Василий повесил перчатки на гвоздь и не собирается возобновлять карьеру.

Нам это неинтересно, независимо от того это настоящий бой или показательный. Василий завершил карьеру и занимается другими делами в своей жизни,

– сказал Климас.

Отметим, что в комментарии Daily Tribune Мэнни Пакьяо заявлял обратное. Филиппинский боксер сообщал, что бой с Василием Ломаченком должен быть выставочным и состояться в США в конце 2025 года.

Справка. Мэнни Пакьяо становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. Всего на профессиональном уровне он провел 73 боя (62 победы, 3 ничьи, 8 поражений).

Напомним, что последний раз филиппинец выходил на ринг 19 июля. Его бой за чемпионский титул WBC с Марио Барриосом завершился вничью, поэтому остался у американца, который защищал свой пояс.

Что известно о карьере Василия Ломаченка?