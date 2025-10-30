Дело было не в травмах, – Ломаченко впервые назвал истинную причину завершения карьеры

Василий Ломаченко в июне 2025 года повесил перчатки на гвоздь. Считалось, что он пошел на такой шаг из-за травмы спины.

Однако оказалось, что это не так. Один из самых успешных боксеров в истории Украины признался, почему принял такое решение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fight News.

Почему Ломаченко завершил карьеру?

Во время участия в ежегодном конгрессе Всемирной боксерской организации уроженец Белгород-Днестровского заявил, что он еще мог боксировать. Но Василий потерял мотивацию и назвал ключевой момент карьеры, когда не использовал шанс воплотить свою профессиональную мечту.

"Решение завершить карьеру не было тяжелым, потому что я потерял мотивацию. Моей целью было стать абсолютным чемпионом мира. И когда я проиграл Хейни – это был мой последний шанс.

Поэтому после того я взял еще один пояс и завершил с боксом. Дело было не в травмах или физических кондициях, а только в мотивации", – сказал Ломаченко.

Справка. Ломаченко дрался с Хейни в мае 2023 года за звание абсолюта в легком весе. Тогда все судьи отдали победу американцу по очкам (116:112, 115:113, 115:113), хотя до сих пор многие эксперты считают, что представителя Украины ограбили.

Видеообзор боя Ломаченко – Хейни

Что известно о боксерском наследии Ломаченка?