Дело было не в травмах, – Ломаченко впервые назвал истинную причину завершения карьеры
- Василий Ломаченко завершил карьеру из-за потери мотивации, а не из-за травм.
- Ломаченко потерял шанс стать абсолютным чемпионом мира после поражения Девину Хейни в мае 2023 года и это было для него большим разочарованием.
Василий Ломаченко в июне 2025 года повесил перчатки на гвоздь. Считалось, что он пошел на такой шаг из-за травмы спины.
Однако оказалось, что это не так. Один из самых успешных боксеров в истории Украины признался, почему принял такое решение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fight News.
Читайте также Родился в России и привел Украину к победам на Олимпиаде: где сейчас известный тренер Сосновский
Почему Ломаченко завершил карьеру?
Во время участия в ежегодном конгрессе Всемирной боксерской организации уроженец Белгород-Днестровского заявил, что он еще мог боксировать. Но Василий потерял мотивацию и назвал ключевой момент карьеры, когда не использовал шанс воплотить свою профессиональную мечту.
"Решение завершить карьеру не было тяжелым, потому что я потерял мотивацию. Моей целью было стать абсолютным чемпионом мира. И когда я проиграл Хейни – это был мой последний шанс.
Поэтому после того я взял еще один пояс и завершил с боксом. Дело было не в травмах или физических кондициях, а только в мотивации", – сказал Ломаченко.
Справка. Ломаченко дрался с Хейни в мае 2023 года за звание абсолюта в легком весе. Тогда все судьи отдали победу американцу по очкам (116:112, 115:113, 115:113), хотя до сих пор многие эксперты считают, что представителя Украины ограбили.
Видеообзор боя Ломаченко – Хейни
Напомним, что ранее директор команды Усика назвал трех лучших боксеров в истории. В его списке оказался и Василий Ломаченко.
Что известно о боксерском наследии Ломаченка?
Василий имел замечательную любительскую карьеру, завоевав 395 побед в 396 боях.
Он является двукратным олимпийским чемпионом (Пекин-2008 и Лондон-2012), а также становился дважды победителем ЧМ и однажды торжествовал на чемпионате Европы.
На профессиональном уровне дебютировал в 2013 году и сразу выиграл титул чемпиона мира по версии WBO International в полулегком весе.
Всего на профи-ринге провел 21 поединок, в которых одержал 18 побед (данные BoxRec).
Становился чемпионом мира в трех весовых категориях, а последний раз выходил на ринг в мае 2024 года, когда одолел досрочно Джорджа Камбососа.