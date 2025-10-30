Справа була не в травмах, – Ломаченко вперше назвав справжню причину завершення кар'єри

Василь Ломаченко в червні 2025 року повісив рукавички на цвях. Вважалося, що він пішов на такий крок через травму спини.

Проте виявилося, що це не так. Один з найуспішніших боксерів в історії України зізнався, чому прийняв таке рішення, повідомляє 24 Канал із посиланням на Fight News.

Чому Ломаченко завершив кар'єру?

Під час участі в щорічному конгресі Всесвітньої боксерської організації уродженець Білгород-Дністровського заявив, що він ще міг боксувати. Але Василь втратив мотивацію та назвав ключовий момент кар'єри, коли не використав шанс втілити свою професійну мрію.

"Рішення завершити кар'єру не було важким, тому що я втратив мотивацію. Моєю ціллю було стати абсолютним чемпіоном світу. І коли я програв Хейні – це був мій останній шанс.

Тож після того я взяв ще один пояс і завершив з боксом. Справа була не в травмах чи фізичних кондиціях, а тільки в мотивації", – сказав Ломаченко.

Довідка. Ломаченко бився з Хейні у травні 2023 року за звання абсолюта в легкій вазі. Тоді всі судді віддали перемогу американцю за очками (116:112, 115:113, 115:113), хоча досі чимало експертів вважають, що представника України пограбували.

Що відомо про боксерську спадщину Ломаченка?