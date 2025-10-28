Останнім часом активізувалися розмови про найкращого бійця всіх часів після успіхів Олександра Усика та Теренса Кроуфорда. Напередодні своєю думкою щодо цього питання поділився Сергій Лапін, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ready To Fight.

Яких боксерів Лапін вважає найкращими?

Директор команди чинного абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі виділив трьох боксерів. До списку потрапили одразу два українці та Мухаммед Алі.

Мухаммед Алі – це символ мужності та розуму в ринзі. Олександр Усик – приклад дисципліни, духовної сили й універсальності. Василь Ломаченко – уособлення технічної досконалості та творчості в боксі,

– заявив Лапін.

Зазначимо, що раніше в інтерв'ю ESNEWS Василь Ломаченко називав трійку найкращих боксерів усіх часів. В його топі опинилися Рой Джонс, Майк Тайсон і Мухаммед Алі.

Що відомо про боксерів, яких виділив Лапін?