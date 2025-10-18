Бывший чемпион мира Василий Ломаченко в конце прошлого года выставил на продажу дом в Калифорнии. Уроженец Белгород-Днестровского решил избавиться от недвижимости в Соединенных Штатах.

Ранее в Калифорнии Василий Ломаченко проводил тренировочный лагерь, готовясь к поединкам. После завершения карьеры дом оказался ненужным, пишет 24 Канал со ссылкой на "Чемпион".

Читайте также Обнимался с кентами Кадырова: Стерненко призвал запретить Ломаченко выезд из Украины

За сколько продал свой дом Ломаченко?

Дом Василия Ломаченко имеет пять спален и пять ванных комнат. Он находится в живописном горном районе в Санта-Роза-Вэлли в Калифорнии. На участке площадью 0,4 гектара расположены гаражи на восемь автомобилей, бассейн с морской водой, спа-центр, две зоны для барбекю, теннисный корт и площадка для занятий баскетболом и пиклболом.

Также в доме есть тренажерный зал и боксерский ринг. Ломаченко впервые засветил свое американское жилье пять лет назад во время съемок документального фильма производства Top Rank Boxing перед боем за абсолют с Тео Лопесом.

Ломаченко хотел получить за свой дом 2 миллиона 599 тысяч долларов. Однако в итоге продал за 2 миллиона 470 тысяч, что на 129 тысяч меньше, чем планировал получить.

Чем сейчас занимается Ломаченко?