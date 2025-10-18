Ломаченко продал роскошный дом в США: сколько заработал бывший боксер
- Василий Ломаченко продал свой дом в Калифорнии за 2 миллиона 470 тысяч долларов, что на 129 тысяч меньше, чем изначально планировал.
- После завершения боксерской карьеры Ломаченко занимается посещением боксерских турниров в Одесской области и публикует религиозные видео в социальных сетях.
Бывший чемпион мира Василий Ломаченко в конце прошлого года выставил на продажу дом в Калифорнии. Уроженец Белгород-Днестровского решил избавиться от недвижимости в Соединенных Штатах.
Ранее в Калифорнии Василий Ломаченко проводил тренировочный лагерь, готовясь к поединкам. После завершения карьеры дом оказался ненужным, пишет 24 Канал со ссылкой на "Чемпион".
За сколько продал свой дом Ломаченко?
Дом Василия Ломаченко имеет пять спален и пять ванных комнат. Он находится в живописном горном районе в Санта-Роза-Вэлли в Калифорнии. На участке площадью 0,4 гектара расположены гаражи на восемь автомобилей, бассейн с морской водой, спа-центр, две зоны для барбекю, теннисный корт и площадка для занятий баскетболом и пиклболом.
Также в доме есть тренажерный зал и боксерский ринг. Ломаченко впервые засветил свое американское жилье пять лет назад во время съемок документального фильма производства Top Rank Boxing перед боем за абсолют с Тео Лопесом.
Ломаченко хотел получить за свой дом 2 миллиона 599 тысяч долларов. Однако в итоге продал за 2 миллиона 470 тысяч, что на 129 тысяч меньше, чем планировал получить.
Чем сейчас занимается Ломаченко?
- Василий Ломаченко окончательно повесил перчатки на гвоздь в июне 2025 года. 37-летнего боксера длительное время беспокоили боли в спине.
- Сейчас он посещает боксерские турниры, проходящие в Одесской области. Недавно его увидели в Измаиле. Болельщики сразу заметили изменения во внешности экс-чемпиона. Василий несколько поправился и изменил прическу.
- В социальных сетях он продолжает публиковать ролики с религиозными деятелями УПЦ МП и избегает обвинений в адрес России – агрессора, который практически ежедневно атакует Одесскую область.