Главная биатлонная сенсация Олимпиады-2026: представительница Болгарии установила уникальное достижение

На Олимпийских играх-2026 разыграли третий комплект наград в биатлоне. 11 февраля состоялась женская индивидуальная гонка на 15 километров.

Победу в классической биатлонной дисциплине праздновала француженка Жюлья Симон, второй стала ее соотечественница Лу Жанмонно, а "бронзу" неожиданно завоевала представительница Болгария Лора Христова. Она стала самой низкорейтинговой биатлонисткой 21-го века, которой покорилась олимпийская медаль, передает 24 Канал.

Чем уникально достижение Христовой?

22-летняя Лора Христова перед стартом Олимпиады занимала лишь 73 место в общем зачете Кубка мира. Самым высоким личным результатом биатлонистки, по данным biathlon.com.ua, этого сезона было 23 место в индивидуальной гонке в Остерсунде.

Во время "индивидуалки" в Антхольце Христова стала одной из трех биатлонисток, которые не допустили ни одного промаха на огневых рубежах.

Ранее самой низкорейтинговой биатлонисткой с медалью в личных гонках на Олимпийских играх была шведка Ханна Эберг, которая выиграла золото в индивидуальной гонке на Играх-2018 в корейском Пхенчхане, находясь на 57-й строчке общего зачета.

Медаль Христовой – первая для Болгарии в биатлоне на Олимпийских играх с 2002 года.

Что известно о Лоре Христовой?

До этой медали Христова участвовала в Кубке мира и Юниорских соревнованиях, но в основном занимала места вне подиума. В Пекине-2022 Христова дебютировала на Олимпийских играх, где финишировала 89-й в спринте.

В комментарии "Трибуне" Лора рассказала, что начала заниматься биатлоном в 11 лет и уже с тех пор мечтала об олимпийской медали.

Но еще несколько лет назад Христова совмещала занятия биатлоном с легкой атлетикой и даже выигрывала медали чемпионата Болгарии по горному бегу.

Христова активно ведет свой инстаграм, а после награды Олимпиады количество подписчиков на ее странице быстро растет.

Биатлон на Олимпиаде-2026