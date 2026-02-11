Перемогу у класичній біатлонній дисципліні святкувала француженка Жюлья Сімон, другою стала її співвітчизниця Лу Жанмонно, а "бронзу" несподівано виборола представниця Болгарія Лора Хрістова. Вона стала найнизькорейтинговішою біатлоністкою 21-го століття, якій підкорилася олімпійська медаль, передає 24 Канал.
Чим унікальне досягнення Хрістової?
22-річна Лора Хрістова перед стартом Олімпіади посідала лише 73 місце в загальному заліку Кубка світу. Найвищим особистим результатом біатлоністки, за даними biathlon.com.ua, цього сезону було 23 місце в індивідуальній гонці в Остерсунді.
Під час "індивідуалки" в Антхольці Хрістова стала однією з трьох біатлоністок, які не припустилися жодного промаху на вогневих рубежах.
Раніше найбільш низькорейтинговою біатлоністкою з медаллю в особистих перегонах на Олімпійських іграх була шведка Ханна Еберг, яка виграла золото в індивідуальній гонці на Іграх-2018 у корейському Пхьончхані, перебуваючи на 57-му рядку загального заліку.
Медаль Хрістової – перша для Болгарії у біатлоні на Олімпійських іграх з 2002 року.
Що відомо про Лору Хрістову?
До цієї медалі Хрістова брала участь у Кубку світу та Юніорських змаганнях, але в основному посідала місця поза подіумом. У Пекіні-2022 Христова дебютувала на Олімпійських іграх, де фінішувала 89-ю в спринті.
У коментарі "Трибуні" Лора розповіла, що почала займатися біатлоном в 11 років і вже відтоді мріяла про олімпійську медаль.
Але ще декілька років тому Хрістова поєднувала заняття біатлоном з легкою атлетикою і навіть вигравала медалі чемпіонату Болгарії з гірського бігу.
Христова активно веде свій інстаграм, а після нагороди Олімпіади кількість підписників на її сторінці швидко зростає.
Біатлон на Олімпіаді-2026
Україна отримала 10 ліцензій на участь у біатлонних гонках, у заявці опинились і досвідчені лідери – Дмитро Підручний та Юлія Джима.
Біатлон – найуспішніший вид спорту для України на зимових Іграх, в активі синьо-жовтих п'ять олімпійських медалей.
Єдиною біатлоністкою, яка має більше однієї нагороди на Олімпіадах, є Віта Семеренко. У 2014 році вона здобула "золото" в естафеті, до якого додала "бронзу" у спринті.