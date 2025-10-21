В воскресенье, 19 октября, состоялся Гран-при WBC в Саудовской Аравии. В одном из полуфиналов турнира в первом полусреднем весе Даниил Лозан дрался против Муджибило Турсунова.

К сожалению, Даниил Лозан уступил Муджибило Турсунову раздельным решением судей. Украинский боксер в комментарии 24 каналу высказался о поражении представителю Узбекистана.

Что сказал Лозан о поражении Турсунову?

Даниил Лозан рассказал, в чем причина поражения Муджибило Турсунову.

Разбор боя еще не проводили. Я сам виноват в поражении, ведь соперник навязал мне удобный для себя бокс. Я не то, что поддался эмоциям, но выполнил свою работу несколько хуже, чем мой оппонент. В результате досадное поражение, но это жизнь, поэтому надо сделать выводы, подниматься и двигаться дальше. Поскольку, все ждут только того, чтобы ты остановился,

– прокомментировал Даниил.

Как Лозана поддержал тренер?

Боксер также высказался о поддержке своего тренера после проигрыша в полуфинале турнира.

"Тренер для меня, как второй отец, вторая мать. Все серьезные жизненные моменты, которые происходят в последнее время, он переживает со мной. После боя он поговорил со мной, как тренер, а также, как близкий человек. Позже мы больше обсудим бой и сделаем окончательные выводы, разобравшись, что было не так и какие ошибки я допускал", – поделился Лозан.

Даниил Лозан стал единственным украинцем, который пробился в полуфинал Гран-при WBC в Саудовской Аравии. Боксер признался, повлияла ли повышенная ответственность на него во время боя.

У меня еще не та популярность, не та ответственность, которая могла бы быть. Это моя работа и к этому надо относиться, как к работе. Не могу сказать, что это сыграло ключевую роль. Я уже привык к этому от боя к бою и стараюсь не зацикливаться,

– сказал боксер.

Какие планы у боксера на будущее?

Лозан рассказал о планах после участия в престижном турнире в Саудовской Аравии. Кроме того, Даниил назвал боксера, с которым хотел бы подраться.

"Теофимо Лопес ... шучу. Пока нет планов относительно следующих поединков и даже не хочется об этом думать. Мне нужно побыть в этом состоянии, чтобы принять поражение. Потому что сейчас в это не верится, ведь время от времени вспоминаешь поединок и хвост поджимаешь. Нужно все просто пережить, поскольку мы люди и сам себя не обманешь. Конечно, хочется поскорее закрыть поражение, начать тренироваться снова, побиться. Однако организм не обманешь, ведь мы не роботы, поэтому надо повторюсь повариться в этом котле, а потом выходить и постепенно идти своей дорогой. В планах, даст Бог, если будем делать все правильно – Олимпийские игры", – рассказал Даниил.

Что известно о Данииле Лозане?