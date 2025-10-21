На жаль, Данило Лозан поступився Муджібіло Турсунову роздільним рішенням суддів. Український боксер у коментарі 24 каналу висловився про поразку представнику Узбекистану.

Що сказав Лозан про поразку Турсунову?

Данило Лозан розповів, у чому причина поразки Муджібіло Турсунову.

Розбір бою ще не проводили. Я сам винний у поразці, адже суперник нав'язав мені зручний для себе бокс. Я не те, що піддався емоціям, але виконав свою роботу дещо гірше, ніж мій опонент. У результаті прикра поразка, але це життя, тому треба зробити висновки, підійматися та рухатись далі. Оскільки, усі чекають лише того, щоб ти зупинився,

– прокоментував Данило.

Як Лозана підтримав тренер?

Боксер також висловився про підтримку свого тренера після програшу у півфіналі турніру.

"Тренер для мене, як другий батько, друга мати. Усі серйозні життєві моменти, які відбуваються останнім часом, він переживає зі мною. Після бою він поговорив зі мною, як тренер, а також, як близька людина. Пізніше ми більше обговоримо бій та зробимо остаточні висновки, розібравшись, що було не так та яких помилок я припускався", – поділився Лозан.

Данило Лозан став єдиним українцем, який пробився до півфіналу Гран-прі WBC у Саудівській Аравії. Боксер зізнався, чи підвищена відповідальність вплинула на нього під час бою.

У мене ще не та популярність, не та відповідальність, яка б могла бути. Це моя робота і до цього треба ставитись, як до роботи. Не можу сказати, що це відіграло ключову роль. Я вже звик до цього від бою до бою та намагаюсь не зациклюватися,

– сказав боксер.

Які плани у боксера на майбутнє?

Лозан розповів про плани після участі у престижному турнірі в Саудівській Аравії. Окрім того, Данило назвав боксера, з яким хотів би побитися.

"Теофімо Лопес…жартую. Поки що немає планів щодо наступних поєдинків та навіть не хочеться про це думати. Мені потрібно побути у цьому стані, аби прийняти поразку. Тому що наразі у це не віриться, адже час від часу згадуєш поєдинок та хвоста підтискаєш. Потрібно усе просто пережити, оскільки ми люди та сам себе не обманеш. Звісно, хочеться скоріше закрити поразку, почати тренуватися знову, побитися. Проте організм не обманеш, адже ми не роботи, тому треба повторюсь поваритись у цьому котлі, а потім виходити та поступово йти своєю дорогою. В планах, дасть Бог, якщо робитимемо все правильно – Олімпійські ігри", – розповів Данило.

