Про внесення правок заговорили вперше за 25 років. 24 канал розповідає, що відомо про "Закон Алі" та як його планують реформувати під сучасний бокс.

Що відомо про "Закон Алі"?

"Закон Алі" має повну назву "Закон про реформу боксу Мухаммеда Алі", а також є федеральним у США, який ухвалили у 2000 році 106-м Конгресом. Після його прийняття відбулися зміни у законі про безпеку професійного боксу 1996 року.

Закон було прийнято після проведення дослідженням Конгресом США, у ході якого чиновники виявили чималу кількість проблем у професійному боксі. Отже, бокс став єдиним видом спорту, що регулювався на законодавчому рівні в країні.

Відзначимо, що боксерів часто використовували їх агенти та організатори поєдинків, оскільки спортсмени не мали особливих прав. Окрім того, боксери не могли нікуди звернутися через відсутність організації та установ подібних до НБА та НХЛ.

Виникало чимало порушень щодо контрактів, виплат боксерами за поєдинки, адже усім керували промоутери, які використовували спорт та не несли жодних покарань за свої вчинки. "Закон Алі" допоміг врегулювати суперечливі питання та захистити боксерів.

До слова. Варто відзначити, що сам Мухаммед Алі не брав участі у розробці "Закону Алі" та просуванні його в суспільство.

Як "Закон Алі" вплинув на бокс?

Завдяки важливому "Закону Алі" бокс став більш прозорим. Почали формуватися більш зрозумілі рейтинги, а боксери почали отримувати інформацію стосовно коштів, які одержують організатори боїв.

Змінилися гонорари боксерів, адже у "Законі Алі" прописано, як розподіляються кошти за поєдинки між спортсменами та організаторами. Окрім того, зросла роль менеджерів.

Їх основна задача полягала у тому, щоб забезпечити найкращі умови для боксерів. Тобто менеджери мали домогтися хороших фінансових умов та бонусів для свого клієнта.

Здавалося, що "Закон Алі" повністю убезпечив боксерів, проте не все так добре, як на перший погляд.

По-перше, для багатьох спортсменів, які лише починають свою кар'єру не встановлена мінімальна оплата за бій, тому іноді їм доводиться битися за дуже малі кошти.

По-друге, у "Законі Алі" немає норм стосовно медичного страхування боксерів, а також погано працює антидопінгова система. Доволі часто трапляються випадки, коли після бою стає відомо, що один з боксерів вживав заборонені речовини.

Один з яскравих прикладів поганої системи перевірки на допінг – це протистояння між Раяном Гарсією та Девіном Хейні. 20 квітня 2024 року Гарсія бився проти Хейні, який був чемпіоном світу за версією WBC у першій напівсередній вазі.

Раян декілька разів відправляв Девіна в нокдаун та виграв бій роздільним рішенням суддів. Проте лише після бою стало відомо, що Гарсія приймав допінг – у підсумку його дискваліфікували на рік.

Які зміни планують внести у "Закон Алі"?

Нещодавно у США з'явився законопроєкт щодо змін у "Законі Алі", який називається "Закон про відродження боксу імені Мухаммеда Алі". Як повідомляє mmafighting.com, ініціаторами вдосконалення "Закону Алі" є конгресмени Браян Джек та Шаріс Девідс.

В планах законопроєкту створення Об'єднаних боксерських організацій – UBOs, які дадуть повноваження промоутерам самостійно формувати рейтинги бійців та видавати чемпіонські титули.

Певна модель схожа на ту, за якою працює UFC. Ця правка змінить норму чинного "Закону Мухаммеда Алі", за яким було обмежено дії промоутерів задля того, аби запобігти експлуатації боксерів та іншим порушенням.

Які ще зміни передбачає "новий Закон Алі"?

Перше нововведення, яке передбачають зміни у "Законі Алі", це те, що UBOs повинна буде платити боксерам не менше 150 доларів за один раунд.

Боксери отримають медичну страховку, які покриють їх витрати, що пов'язані з травмами під час бою – не менше 25 тисяч доларів.

Окрім того, боксери, які мають контракти, отримають медичне страхування на випадок отриманих травм під час підготовки до поєдинків.

Боксери отримають доступ до реабілітаційних центрів, а також до тренувальних баз.

UBOs зможе створити власні антидопінгові програми, що покращить систему перевірки боксерів на вміст заборонених речовин в організмі.

Кому потрібна зміна системи?

Жодні зміни не відбуваються просто так, адже нововведення з'являються тоді, коли є люди, яким це вигідно. Цікаво, що зміни в "Законі Алі" заговорили тоді, коли створили перший повноправний промоушен – TKO Boxing.

Що таке TKO Boxing? Це новий боксерський промоушен, структура якого нагадує UFC. Він матиме власний склад бійців, а також відрізнятиметься від інших промоушенів меншою кількістю вагових категорій. Цей новий промоушен заснований на принципах, подібних до того, як працює UFC.

Відзначимо, що у промоушену TKO Boxing, як і в UFC спільний керівник – Дейна Вайт. Засновником є голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Вайт та Туркі / Фото Marca

Як писали ЗМІ, Дейна Вайт говорив про те, що не хотів би співпрацювати з іншими промоутерами. Окрім того, спортивний функціонер критикував боксерську систему, зокрема, через наявність декількох чемпіонів у одній ваговій категорії.

Вайт також заявив, що спершу промоушен працюватиме з молодими боксерами, поки йдуть налаштування у системі. Зі слів функціонера, юні бійці мали б битися за один чемпіонський титул, що не залежить від інших організацій.

Проте подібна система про яку говорив Вайт наразі неможлива, оскільки боксери могли б битися де хочуть та з ким хочуть. Пояс промоушену Вайта і Туркі нічого не значитиме, адже у світі вже є чотири офіційні боксерські організації.

Знаючи це, можна дійти до логічного висновку, чому в США почали рухати зміни у "законі Алі". Після створення UBOs, промоушен TKO Boxing матиме повноцінний статус, матиме свій рейтинг та чемпіонський титул.

Як боксерський світ реагує на "новий Закон Алі"?

Едді Хірн в інтерв'ю The Ring висловився про зміни у "Закон Алі". Промоутер вкрай негативно відреагував на "вдосконалення" цього правового акту.

Ми – справжній бокс. Я серйозно. Ми не хочемо змінювати ринг, ми не хочемо змінювати Закон Мохаммеда Алі. Ось так ми працюємо, відкрито, з Еннісом, та з Евереттом Макнілі, та командою. Я не хочу приховувати доходи від шоу. Ці хлопці можуть їх побачити, і Енніс заробляє купу грошей. Він заслуговує на купу грошей, тому що він зірка,

– сказав Хірн.

Спортивний функціонер наголосив, що у разі зміни "Закону Алі" гроші від шоу будуть йти промоушенам, які будуть самі розподіляти гонорари, як це робиться в UFC.

ЗМІ раніше писали про те, як Асоціація боксерських комісій США відреагувала на зміни до "Закону Алі". ABC підтримує законопроєкт Браяна Джека та Шаріс Девідс.

"Рада директорів Асоціації боксерських комісій одноголосно підтримує новий закон. Він забезпечує вкрай необхідні оновлення до "Закону про безпеку професійного боксу" 1996 року, покращуючи медичні стандарти, що захищають боксерів, встановлюючи національну мінімальну оплату за раунд та визначаючи національні мінімальні вимоги до медичного страхування", – йдеться у заяві асоціації.

Як повідомляє The Guardian, юрист з врегулювання бойових видів спорту Ерік Магракен поділився думками про можливі нововведення до "Закону Алі".

Це тривожний законопроект для професійних боксерів. Він позбавляє промоутерів, які обирають модель "єдиної боксерської організації", ключових гарантій "Закону Алі". Це дозволяє промоутеру контролювати ранг і титул, і досягати контролю над цим видом спорту,

– сказав Магракен.

Відзначимо, що законпроєкт стосовно змін до "Закону Алі" надійде до розгляду у Конгрес США найближчими тижнями.