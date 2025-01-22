Ярмоленко вошел в топ-5 бомбардиров Динамо в еврокубках: сколько голов до лидера

Во вторник, 21 января, киевское Динамо провело свой первый официальный матч в 2025 году. "Бело-синие" в седьмом туре Лиги Европы встречались на выезде с Галатасараем.

Игра завершилась вничью со счетом 3:3. Главным героем поединка стал Андрей Ярмоленко, который вышел на замену после перерыва и оформил дубль, став самым возрастным игроком в истории Динамо, который забивал за клуб в еврокубках.

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Приблизился к легендам

Благодаря этим забитым мячам 35-летний вингер вошел в топ-5 бомбардиров "бело-синих" на международной арене. Теперь в его активе 23 гола, сообщает 24 Канал.

Андрей Ярмоленко догнал Максима Шацких и опередил Олега Гусева. Сейчас в рейтинге голеадоров над ним остались только два обладателя "Золотого мяча" и главный тренер сборной Украины.

Топ-5 бомбардиров Динамо в еврокубках

1. Сергей Ребров – 31 гол

2. Олег Блохин – 26

3. Андрей Шевченко – 25

4-5. Максим Шацких – 23

4-5. Андрей Ярмоленко – 23

К слову. Матч против Галатасарая стал для Андрея Ярмоленка юбилейным 90-м в еврокубках в составе киевлян. Больше поединков за "бело-синих" провели только Александр Шовковский (143) и Олег Гусев (98).

Напомним, что в последнем туре Лиги Европы Динамо сыграет против латвийского клуба РФШ. Игра состоится 30 января в 22:00 по киевскому времени.