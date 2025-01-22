Гра завершилася внічию з рахунком 3:3. Головним героєм поєдинку став Андрій Ярмоленко, який вийшов на заміну після перерви й оформив дубль, ставши найстаршим гравцем в історії Динамо, який забивав за клуб у єврокубках.

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Наблизився до легенд

Завдяки цим забитим м'ячам 35-річний вінгер увійшов у топ-5 бомбардирів "біло-синіх" на міжнародній арені. Тепер в його активі 23 голи, повідомляє 24 Канал.

Андрій Ярмоленко наздогнав Максима Шацьких і випередив Олега Гусєва. Наразі в рейтингу голеадорів над ним залишилися тільки два володарі "Золотого м'яча" та головний тренер збірної України.

Топ-5 бомбардирів Динамо у єврокубках

1. Сергій Ребров – 31 гол

2. Олег Блохін – 26

3. Андрій Шевченко – 25

4-5. Максим Шацьких – 23

4-5. Андрій Ярмоленко – 23

До слова. Матч проти Галатасарая став для Андрія Ярмоленка ювілейним 90-м у єврокубках у складі киян. Більше поєдинків за "біло-синіх" провели тільки Олександр Шовковський (143) та Олег Гусєв (98).

Нагадаємо, що в останньому турі Ліги Європи Динамо зіграє проти латвійського клубу РФШ. Гра відбудеться 30 січня о 22:00 за київським часом.