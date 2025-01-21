Блокшот Михайлюка занял второе место среди лучших моментов дня в НБА: эффектное видео

В ночь с 20 на 21 января состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. Всего было сыграно восемь поединков, и в одном из них яркий перформанс выдал Святослав Михайлюк.

Он вышел в основном составе в матче Нью-Орлеан Пеликанс – Юта Джаз и провел самую результативную свою игру в сезоне. Украинец записал в актив 19 очков, выполнил четыре результативные передачи и дважды заблокировал броски соперника.

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Эпический блокшот от украинца

По окончании игрового дня Национальная баскетбольная ассоциация отобрала десятку самых эффектных моментов. В нее вошел именно один из двух блокшотов от украинского баскетболиста, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НБА.

Более того, он попал не только в десятку, но и занял второе итоговое место. При этом многие пользователи в комментариях написали, что Святослав должен был возглавить этот рейтинг.

Топ-10 моментов игрового дня в НБА: смотрите видео

К слову. Основное время матча Нью-Орлеан Пеликанс – Юта Джаз закончилось вничью со счетом 110:110. В конце концов команда Михайлюка уступила в овертайме – 119:123.

Отметим, что следующий поединок Юта Джаз сыграет на выезде против Оклахома-Сити Тандер. Игра начнется в 3:00 по киевскому времени.