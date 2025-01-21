Він вийшов в основному складі в матчі Нью-Орлеан Пеліканс – Юта Джаз і провів найрезультативнішу свою гру в сезоні. Українець записав в актив 19 очок, виконав чотири результативні передачі та двічі заблокував кидки суперника.

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Епічний блокшот від українця

По закінченню ігрового дня Національна баскетбольна асоціація відібрала десятку найефектніших моментів. До неї увійшов саме один із двох блокшотів від українського баскетболіста, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу НБА.

Ба більше, він потрапив не тільки в десятку, а й посів друге підсумкове місце. При цьому чимало користувачів у коментарях написали, що Святослав мав очолити цей рейтинг.

Топ-10 моментів ігрового дня в НБА: дивіться відео

До слова. Основний час матчу Нью-Орлеан Пеліканс – Юта Джаз закінчився внічию з рахунком 110:110. Врешті-решт команда Михайлюка поступилася в овертаймі – 119:123.

Зазначимо, що наступний поєдинок Юта Джаз зіграє на виїзді проти Оклахома-Сіті Тандер. Гра розпочнеться о 3:00 за київським часом.