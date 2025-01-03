Серед номінантів на нагороду місце знайшлося й українській нападниці Валенсії Аліні Ягуповій, повідомляє 24 Канал із посиланням на FIBA. Було відзначено її триочковий кидок у матчі проти УСК Прага.

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Приємна відзнака для Ягупової

Він відбувся 29 жовтня в Чехії. У поєдинку третього туру Валенсія поступалася наприкінці останньої чверті з рахунком 62:64, але українка проявила ініціативу в найвідповідальніший момент і стала справжньою героїнею зустрічі.

Спочатку Аліна зрівняла рахунок, а вже перед фінальною сиреною наважилася на дальній кидок, який виявився успішним і приніс Валенсії перемогу – 67:64. Саме це влучання Ягупової внесли у топ-10 номінанток на найкращий момент жіночої Євроліги у 2024 році.

Як Аліна Ягупова принесла своїй команді перемогу: дивіться відео

Зазначимо, що за нагороду змагаються ще три представниці чемпіонату Іспанії – Леонор Родрігес та Іяна Мартін Карьйон з Перфумеріас, а також Серена-Лінн Гелдоф із Сарагоси. Віддати свій голос можна за посиланням.

До слова. В нинішньому сезоні Євроліги Аліна Ягупова зіграла 8 матчів за Валенсію, в яких у середньому записувала собі в актив 12,1 очка, 4 підбирання, 4,8 асиста та 2,3 перехоплення.

Наразі команда українки посідає друге місце у групі F другого раунду змагань після восьми турів. Наступний поєдинок Валенсія проведе вже 8 січня на виїзді проти Фенербахче, який очолює турнірну таблицю.