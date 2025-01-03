Лос-Анджелес Лейкерс вдома приймав Портленд Трейл Блейзерс. Господарі здобули перемогу з рахунком 114:106.

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Історичний виступ

У цьому матчі найрезультативнішим гравцем став лідер Лейкерс Леброн Джеймс. Він записав у свій актив 38 очок, до яких додав три підбирання та вісім асистів.

Це дозволило американцю стати лише другим баскетболістом в історії НБА, якому вдалося набрати 30 очок після 40 років в одному поєдинку, повідомляє 24 Канал із посиланням на StatMuse. Першим був Майкл Джордан.

З цим результатом Леброн розташовується наразі на третій сходинці. Перші дві утримує "Літаючий Джордан" – 43 та 39 очок.

Результативні дії Леброна в історичному матчі: дивіться відео

Важливо. В цьому поєдинку Леброн Джеймс повторив ще одне неймовірне досягнення Майкла Джордана. Відтепер вони ділять перше місце за кількістю матчів з 30+ очками загалом – 562.

Зазначимо, що наступна гра Лос-Анджелес Лейкерс відбудеться 4 січня. У ній команда Леброна вдома буде приймати Атланту Гокс.