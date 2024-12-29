Про зміни на тренерському містку збірної повідомила Федерація баскетболу України. На цій посаді Айнарс Багатскіс замінив Віталія Степановського, пише 24 Канал.
Читайте також Баскетболіст збірної України повторив свій кар'єрний рекорд у НБА: відео історичного влучання
Непросте завдання для Багатскіса
Латвійський фахівець раніше вже працював зі збірною України. У період з 2019 по 2023 рік він очолював національну команду.
Під його керівництвом "синьо-жовті" вийшли у плей-оф Євробаскет-2022, де дійшли до стадії 1/8 фіналу. У підсумку команда посіла 11 місце на турнірі.
Загалом на чолі збірної України з баскетболу Багатскіс провів 24 матчі, у яких здобув 13 перемог, а у 11 зазнав поразок.
Багатскіс тренуватиме Україну / фото ФБУ
У послужному списку Багатскіса робота в українських клубах: Кривбасі, Будівельнику та Київ-Баскеті. На клубному рівні також працював у Латвії, Грузії, Туреччині, Росії, Ізраїлі, Німеччині та Румунії. Крім того, Багатскіс очолював національну та молодіжні збірні Латвії.
Нагадаємо, що його попередник Віталій Степановський був звільнений з посади через незадовільні результати. Під його керівництвом збірна виграла лише два матчі з восьми. Останньою краплею стали чотири поспіль поразки у чотирьох поєдинках відбору до чемпіонату Європи.
Ситуація у відборі Євробаскета-2025
- Національну команду України очікують два заключні матчі кваліфікації Євробаскета-2025. "Синьо-жовті" зіграють 21 лютого проти Словенії, а 24 лютого вийдуть на гру з Португалією.
- Збірна України зберігає шанси на вихід до чемпіонату Європи. Однак для цього потрібно вигравати два матчі, що залишились. Крім того, збірна Ізраїлю має перемогти Португалію.