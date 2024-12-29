Про зміни на тренерському містку збірної повідомила Федерація баскетболу України. На цій посаді Айнарс Багатскіс замінив Віталія Степановського, пише 24 Канал.

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Непросте завдання для Багатскіса

Латвійський фахівець раніше вже працював зі збірною України. У період з 2019 по 2023 рік він очолював національну команду.

Під його керівництвом "синьо-жовті" вийшли у плей-оф Євробаскет-2022, де дійшли до стадії 1/8 фіналу. У підсумку команда посіла 11 місце на турнірі.

Загалом на чолі збірної України з баскетболу Багатскіс провів 24 матчі, у яких здобув 13 перемог, а у 11 зазнав поразок.

Багатскіс тренуватиме Україну / фото ФБУ

У послужному списку Багатскіса робота в українських клубах: Кривбасі, Будівельнику та Київ-Баскеті. На клубному рівні також працював у Латвії, Грузії, Туреччині, Росії, Ізраїлі, Німеччині та Румунії. Крім того, Багатскіс очолював національну та молодіжні збірні Латвії.

Нагадаємо, що його попередник Віталій Степановський був звільнений з посади через незадовільні результати. Під його керівництвом збірна виграла лише два матчі з восьми. Останньою краплею стали чотири поспіль поразки у чотирьох поєдинках відбору до чемпіонату Європи.

Ситуація у відборі Євробаскета-2025