У складі гостей втретє поспіль у стартовій п'ятірці вийшов український баскетболіст Святослав Михайлюк. Він провів на майданчику майже 25 хвилин, повідомляє 24 Канал.

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Вдала гра для українця

У цьому поєдинку гравець збірної України повторив особистий рекорд за кількістю реалізованих 3-очкових в одному матчі НБА. Святослав влучив у кошик 6 разів з 12 спроб. Таке ж досягнення він записав собі в актив у квітні, коли ще грав за Бостон.

Як Михайлюк повторив рекорд: дивіться відео

Це допомогло Святославу Михайлюку також повторити рекорд результативності в нинішньому сезоні. Він вдруге набрав 18 очок – стільки ж закинув у грі проти Брукліна 22 грудня.

Найрезультативніші матчі Святослава Михайлюка в сезоні-2024/2025

18 очок – проти Бруклін Нетс (22 грудня)

18 очок – проти Портленд Трейл Блейзерс (27 грудня)

13 очок – проти Портленд Трейл Блейзерс (7 грудня)

11 очок – проти Клівленд Кавальєрс (24 грудня)

7 очок – проти Денвер Наггетс (18 листопада)

Зазначимо, що врешті-решт такий перформанс від українця не допоміг його команді. Юта Джаз поступилася з рахунком 120:122, втративши перевагу в сім очок, яку мала перед стартом останньої чверті.