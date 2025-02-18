Сейв Трубина претендует на звание лучшего в игровом дне ЛЧ: видео с эффектной подборкой

Во вторник, 18 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов-2024/2025. По их итогам УЕФА обнародовала список лучших сейвов игрового дня.

В подборку вошли пять ярких спасений от вратарей. Среди них нашлось место и эффектному сейву Анатолия Трубина, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети Лиги чемпионов.

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Сейв украинца получил признание

Голкипер Бенфики провел не лучший поединок с французским Монако, в котором команды сыграли вничью со счетом 3:3. Несмотря на это, ему удалось сделать четыре сейва, один из которых выглядел очень эффектно.

УЕФА выделила его спасение после выстрела Элисса Бен Сегира в начале второго тайма. Кроме украинца претендентами на лучший сейв дня в Лиге чемпионов стали: Симон Миньоле (Брюгге), Каспер Шмайхель (Селтик) и Радослав Маецки (Монако).

Смотрите видео с лучшими сейвами Лиги чемпионов за 18 февраля

К слову. Это был десятый матч для Анатолия Трубина в Лиге чемпионов-2024/2025. В них украинец пропустил 15 голов и четыре раза оставлял свои ворота "сухими".

Отметим, что ничьей оказалось достаточно для Бенфики, чтобы пробиться в 1/8 финала ЛЧ, ведь в первом поединке "орлы" одержали победу со счетом 1:0. В следующей стадии они сыграют с Ливерпулем или Барселоной.