До підбірки ввійшли п'ять яскравих порятунків від воротарів. Серед них знайшлося місце й ефектному сейву Анатолія Трубіна, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі Ліги чемпіонів.

Читайте також Тренер Бенфіки став на захист Трубіна після матчу ЛЧ: відеоогляд гри з Монако

Сейв українця отримав визнання

Голкіпер Бенфіки провів не найкращий поєдинок з французьким Монако, у якому команди зіграли внічию з рахунком 3:3. Попри це, йому вдалося зробити чотири сейви, один з яких виглядав дуже ефектно.

УЄФА виділила його порятунок після пострілу Елісса Бен Сегіра на початку другого тайму. Окрім українця претендентами на найкращий сейв дня у Лізі чемпіонів стали: Сімон Міньйоле (Брюгге), Каспер Шмайхель (Селтік) і Радослав Маєцький (Монако).

Дивіться відео з найкращими сейвами Ліги чемпіонів за 18 лютого

До слова. Це був десятий матч для Анатолія Трубіна в Лізі чемпіонів-2024/2025. У них українець пропустив 15 голів і чотири рази залишав свої ворота "сухими".

Зазначимо, що нічиєї виявилося достатньо для Бенфіки, щоб пробитися в 1/8 фіналу ЛЧ, адже в першому поєдинку "орли" здобули перемогу з рахунком 1:0. В наступній стадії вони зіграють з Ліверпулем або Барселоною.