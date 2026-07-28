24 Канал собрал пятерку лучших игроков, не имеющих действующего контракта с каким-либо клубом.

Мохаммед Салах

Последний клуб: Ливерпуль

Один из лучших нападающих в истории АПЛ не нашел общий язык с бывшим наставником Ливерпуля Арне Слотом, поэтому оставил команду, в которой едва не стал обладателем "Золотого мяча".

Слухи активно связывали 34-летнего египтянина с Саудовской Аравией, но за последнюю неделю появилась информация о заинтересованности со стороны Бешикташа. Понятно, что для оформления сотрудничества туркам придется раскошелиться на немаленькую зарплату для форварда.

Джейдон Санчо

Последний клуб: Астон Вилла (контракт с Манчестер Юнайтед)

Время, когда у англичанина был ценник в 130 миллионов евро, давно позади: карьера Санчо вернула куда-то не туда, из-за чего в последние годы ему пришлось бродить по арендам, имея действующее соглашение с Ман Юнайтед.

Теперь контракт с манкунианцами наконец-то закончился, а сам футболист отчаялся остаться в Европе: его зарплатные требования чрезмерны для большинства заинтересованных клубов. Так что будущее Джейдона связывают с Ближним Востоком, в частности, говорят об интересе со стороны клубов из Катара.

Дани Корвахаль

Последний клуб: Реал Мадрид

Данные Карвахаль – человек, который может сказать, что почти "прошел футбол". У коллекции испанца не хватает разве что Кубка мира, но шесть трофеев Лиги чемпионов вполне могут компенсировать отсутствие мирового титула.

Теперь, когда многолетняя история Карвахаля в Реале завершена, возникает вопрос, что дальше. Сам игрок хотел бы провести на самом высоком уровне еще хотя бы один сезон. Но проблема та же, что и в случае предыдущих футболистов этого списка – слишком высокая зарплата. О том, чтобы пригласить Дани, думали Байер и Интер, но о финансовых условиях пока не договорились.

Леон Горецко

Последний клуб: Бавария

У полузащитника Баварии черная полоса: сборная Германии опозорилась на чемпионате мира, вылетев в 1/16 финала от Парагвая, а сам футболист остался без контракта с мюнхенцами и без предложения со стороны Барселоны, о которой активно говорили в СМИ.

Поговаривают, что перехватить 31-летнего немцы могут в Милане, а также готовы предложить контракт до 2029 года.

Давид Алаба

Последний клуб: Реал Мадрид

Австрийскому защитнику уже 34 и этот факт сужает его потенциальные варианты будущего после того, как он покинул мадридский Реал.

Говорят, что Давид интересует ряд клубов Серии А, в том числе активный на трансферном рынке Милан. Однако не исключено, что Алаба переберется по другую сторону океана – слухи даже сватали его к Лионелю Месси в Интер Майами.