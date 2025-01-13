Легендарный Холифилд эмоционально назвал лучшего боксера в истории

Ценители спорта всегда любят сравнивать атлетов разных эпох. Они сопоставляют достижения спортсменов и ведут дискуссии относительно способности легенд прошлого конкурировать в качестве с современными звездами.

В стороне, конечно же, не остается и боксерское сообщество. В течение длительного времени большинство называло Мухаммеда Али лучшим бойцом в истории, однако после двух побед Александра Усика над Тайсоном Фьюри эти разговоры получили новое дыхание.

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Кого считает лучшим "The Real Deal"

Своим мнением по этому вопросу поделился бывший чемпион мира Эвандер Холифилд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out. Американец объяснил, почему не считает Али номером один всех времен, заявив, что именно он заслуживает этого статуса:

"Я единственный четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе, но они до сих пор говорят об Али, даже после того, как я побил его рекорд. Я остаюсь единственным четырехкратным чемпионом мира в хевивейте уже 24 года.

Вы не можете говорить об этом, пока не побьете чей-то рекорд, но обо мне ничего не говорят. Как можно вычеркнуть кого-то из истории? Я даже не знал, что я был первым человеком, который стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях, пока это не сделал Усик. Они постоянно говорят, что Али – лучший боец. Нет, это я. Он трижды становился чемпионом, а я – четыре раза".

Справка. Эвандер Холифилд провел на профессиональном уровне 52 боя, в которых одержал 42 победы. Он повесил перчатки на гвоздь в 2011 году.

Напомним, что ранее Александр Усик называл пятерку лучших бойцов современности и лучшего боксера всех времен. Он на первое место поставил именно Мухаммеда Али.