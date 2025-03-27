"Шевченко дал много советов": итальянский тренер оценил потенциал Довбика

Артем Довбик перед началом сезона-2024/2025 стал игроком Ромы. Он сейчас является лучшим бомбардиром команды, однако все равно получает немало критики в свой адрес.

Мнением относительно форварда "волков" поделился Луиджи Ночентини. Итальянский тренер, который работал ассистентом Андрея Шевченка в сборной Украины, считает, что уроженец Черкасс имеет все шансы стать звездой Серии А.

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Ночентини верит в успех Довбика

По словам 36-летнего специалиста, Довбику нужно время для адаптации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Retesport. В первую очередь ему надо привыкнуть к тактической составляющей, которая в Италии имеет чрезвычайно большое значение:

Я работал с Артемом в Днепре-1, в Украине этот парень всегда был с огромным потенциалом. За несколько лет он перебрался из украинского чемпионата в итальянский, пройдя через Испанию. В Серии А всегда был акцент на тактике, оборонительной фазе уделяется больше, чем в Ла Лиге – украинцу нужно дать время.

Итальянский тренер также отметил роль Андрея Шевченка в прогрессе Артема Довбика. Он назвал аспекты, в которых нападающему Ромы надо еще прибавить, чтобы выйти на новый уровень.

"Шевченко дал много советов Довбику, который может видеть ворота с любой точки поля. У него отличная левая нога, он силен в игре в воздухе, однако ему нужно улучшить игру без мяча, потому что он приехал из чемпионатов, где этому не уделяют внимания.

Артему нужно улучшить взаимодействие с товарищами по команде, но он имеет исключительный потенциал. Рим – важное место, где украинец может стать лидером, который поможет Роме достичь своей цели", – сказал Ночентини.

К слову. В нынешнем сезоне Артем Довбик провел в составе Ромы 38 матчей во всех турнирах. В них он забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, что накануне украинский нападающий отреагировал на очередную беспилотную атаку России. Он показал мировому сообществу видео, на котором едва не пострадали футболисты, которые вынуждены были падать на газон из-за "прилета", который состоялся совсем рядом.