Поэтому лидер сборной Украины попал на карандаш многих грандов европейского футбола. Защитником "вишен" заинтересовался именитый итальянский клуб, сообщает 24 канал со ссылкой на TransferFeed.

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Кого заинтересовал Забарный

Недавно у Милана появился новый спортивный директор. На руководящую должность в структуре "россонери" был назначен Фабио Паратачи.

Функционер лично заинтересован в подписании 22-летнего защитника. Паратачи намерен летом 2025 года пригласить в клуб немало молодых и талантливых игроков.

Новоиспеченный спортивный директор планирует создать амбициозный проект с высокими стандартами. Среди кандидатов на усиление Илья Забарный является номером один в списке Фабио Паратачи.

В текущем сезоне Илья Забарный сыграл в 29 матчах за Борнмут. В первой игре в плей-офф Лиги наций-2024/25 украинский защитник отметился забитым мячом в ворота Бельгии.