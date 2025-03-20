Сергей Нагорняк высказался относительно Ильи Забарного. Бывший футболист, а ныне эксперт назвал команду, которая больше всего подошла бы 22-летнему защитнику, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

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Куда лучше перейти Забарному

Сергей Нагорняк оценил прогресс Ильи Забарного, который поднялся в цене на 2 миллиона евро. Эксперт пожелал украинскому защитнику долгой игры, отметив, что его позиция в сборной будет закрыта на 10 лет.

Нагорняк считает, что Забарный подорожает в цене. Однако ему нужно покинуть Борнмут и перейти в более именитый клуб.

Я бы его в Ливерпуле видел. Он же сказал, что Премьер-лига – сильнейшая лига мира, и он хотел бы продолжать играть там,

– сказал Нагорняк.

Напомним, что в текущем сезоне Илья Забарный сыграл в 29 матчах за Борнмут во всех турнирах. Результативными действиями украинский защитник не отмечался.