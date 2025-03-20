Сергій Нагорняк висловився стосовно Іллі Забарного. Колишній футболіст, а нині експерт назвав команду, яка найбільше підійшла б 22-річному захиснику, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

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Куди краще перейти Забарному

Сергій Нагорняк оцінив прогрес Іллі Забарного, який піднявся у ціні на 2 мільйони євро. Експерт побажав українському захиснику довгої гри, зазначивши, що його позиція у збірній буде закрита на 10 років.

Нагорняк вважає, що Забарний подорожчає у ціні. Однак йому потрібно покинути Борнмут та перейти у більш іменитий клуб.

Я б його в Ліверпулі бачив. Він же сказав, що Прем'єр-ліга – найсильніша ліга світу, і він хотів би продовжувати грати там,

– сказав Нагорняк.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Ілля Забарний зіграв у 29 матчах за Борнмут у всіх турнірах. Результативними діями український захисник не відзначався.