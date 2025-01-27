Тренер сборной Испании по футболу продлил контракт с национальной командой

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте продлил контракт с командой. Наставник еще несколько лет будет опекать чемпиона Европы.

На Евро-2024 Луис де ла Фуэнте вместе со сборной Испании одержал победу на турнире, став чемпионами Европы. Наставник останется возглавлять команду еще на несколько лет, пишет 24 канал со ссылкой RFEF.

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Де ла Фуэнте остается в сборной

Испанский специалист продлил контракт с национальной командой до 2028 года.

Луис де ла Фуэнте возглавляет сборную Испании с 2022 года. Его назначили после вылета команды с мундиаля в Катаре, заменив на посту бывшего главного тренера Луиса Энрике.

Справка. Под руководством наставника команда выиграла Лигу наций и чемпионат Европы 2024 года.

Отметим, что 20 и 23 марта команда сыграет матчи с Нидерландами в четвертьфинале Лиги наций.