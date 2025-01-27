24-летний футболист сменит австрийский ЛАСК на английский Плимут. Клубы уже ударили по рукам относительно трансфера Максима Таловерова, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Будет осваивать английский чемпионат

Ранее уже была информация, что между клубами держат переговоры. ЛАСК заработает на трансфере друга Михаила Мудрика 2 миллиона евро. Именно в такую стоимость оценивает Макса портал Transfermarkt. Зато Таловеров свяжет себя контрактом с Плимутом на 3,5 года.

Сообщается, что уже 28 января украинского футболиста ждет медосмотр в новой команде.

Напомним. У Таловерова есть действующий контракт с ЛАСКом до конца июня 2027-го года. Макс провел в футболке австрийского клуба 67 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

Интересно, что были слухи об интересе Плимута к другому игроку "сине-желтых" Ивану Калюжному, который играет в опорной зоне в Александрии.

Именно играя за австрийский клуб защитник дебютировал за сборную Украины. Произошло это 21 марта в полуфинале квалификации плей-офф на Евро. А за ЛАСК украинец начал выступать с февраля прошлого года, когда перебрался из пражской Славии. С того момента принял участие в семи матчах главной команды страны.

Плимут, куда перейдет украинец, является худшей командой второй по силе лиги Англии. В конце 2024-го года команда осталась без главного тренера. Легендарный Уэйн Руни покинул пост после семи месяцев работы в Плимуте. В 29-ти турах Чемпионшипа Плимут набрал лишь 22 балла (последнее 24-е место) и отстает от ближайшего конкурента, которым является Лутон, на 4 очка.

К слову. Еще нынешний клуб Таловерова ЛАСК борется в Австрии за более амбициозные цели. Клуб после 16-ти туров идет 7-м, набрав 20 баллов. А это лишь на два пункта меньше, чем Плимут набрал в аж 29-ти турах.

Следующий матч Плимута состоится 1 февраля против Вест-Бромвича. Начало встречи в 14:30 по киевскому времени.