Умер аргентинский футболист, который триумфовал со сборной на чемпионате мира

В понедельник, 5 мая, спортивное сообщество всколыхнула печальная новость. Умер бывший аргентинский защитник Луис Гальван.

За несколько недель до этого экс-футболиста госпитализировали в больницу в Кордове после инфекции почек, которая впоследствии привела к вирусу. Его сердце перестало биться в возрасте 77 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Buenos Aires Times.

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Чем был известен Луис Гальван

Большую часть игровой карьеры он провел в составе аргентинского клуба Тальерес. Также выступал за местные Лома Негра, Бельграно и Сентраль Норте, а единственным зарубежным опытом был боливийский Боливар.

Благодаря успешным выступлениям на клубном уровне Луис Гальван получил вызов в сборную Аргентины на ЧМ-1978. Он стал пиком карьеры для футболиста.

На турнире он выступал в паре с легендарным центральным защитником "альбиселесте" Даниэлем Пассареллой. Они надежно действовали в обороне и помогли своей национальной команде триумфовать на "мундиале", одолев в финале звездные Нидерланды со счетом 3:1.

Справка. Луис Гальван также выступал на следующем чемпионате мира, где аргентинцы завершили свое выступление во втором групповом этапе. Всего он провел за сборную 34 матча.

Напомним, что в апреле умер еще один известный аргентинский футболист Уго Гатти. Легендарный вратарь до сих пор остается рекордсменом местного чемпионата по количеству матчей.