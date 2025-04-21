Его сердце перестало биться в возрасте 80 лет. Последние два месяца жизни он провел в больнице после того, как попал в ДТП, сообщает 24 Канал со ссылкой на AS.

Читайте также Не смог в третий раз побороть рак: в возрасте 36 лет умер воспитанник Манчестер Юнайтед

Легендарная фигура, которая повлияла на игру вратарей

Уго Гатти требовалась операция на бедре. Больничная инфекция осложнила его восстановление и, к сожалению, привела к смерти.

Аргентинец был легендарным вратарем, который изменил представление об игре голкиперов. Он часто выбегал за пределы штрафной площадки, чтобы сыграть в мяч.

Из-за своего агрессивного и отчаянного стиля Уго Гатти имел прозвище "Сумасшедший". Именно он стал одним из тех, кто установил стандарт для современных вратарей.

Легендарный голкипер завершил игровую карьеру аж в 44 года. В составе Бока Хуниорс он дважды становился победителем Копа Либертадорес, три раза побеждал в чемпионате Аргентины, а также был триумфатором Межконтинентального кубка-1977.

Важно. Уго Гатти является рекордсменом чемпионата Аргентины по количеству матчей – 765.

Отметим, что аргентинский вратарь был членом культового состава Боки Хуниорс в 1981 году, когда за команду выступал Диего Марадона. Его признавали лучшим игроком 1982 года в Аргентине.