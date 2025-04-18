В четверг, 17 апреля, ушел из жизни воспитанник академии Манчестер Юнайтед Джо Томпсон. В апреле 2024 года у него диагностировали лимфому четвертой стадии, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу МЮ.

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Томпсон стал примером несокрушимости духа

Джо Томпсон родился 5 марта 1989 года в английском городе Бат. В возрасте девяти лет присоединился к академии Манчестер Юнайтед. В структуре "красных дьяволов" футболист оставался до 16 лет.

Попытки Томпсона закрепиться в Блэкберне и Ливерпуле не увенчались успехом. В 2005 году полузащитник присоединился к Рочдейлу, который играл в четвертом английском дивизионе. За "Дейл" он сыграл 203 матча, в которых забил 21 гол и отдал 12 ассистов.

В 2013 году, когда Томпсону было 24 года, у него диагностировали редкую онкологическую болезнь лимфому Ходжкина. И все же он сумел вернуться к футболу в 2014 году.

Через несколько месяцев болезнь во второй раз вернулась. Однако Томпсон мужественно с ней боролся и вернулся в строй через девять месяцев.

В 2019 году Джо Томпсон официально завершил карьеру. Он работал экспертом в медиа и мотивационным оратором. Много времени он посвятил благотворительной деятельности.

В апреле 2024 года Томпсон сообщил, что у него диагностировали лимфому четвертой стадии, которая распространилась на легкие. 17 апреля 2025 года в возрасте 36 лет Джо умер.