В среду, 16 апреля, стало известно о неожиданной смерти игрока сборной Габона Аарона Бупендзы. 28-летний футболист выпал с 11-го этажа жилого дома в Китае, пишет 24 Канал со ссылкой на издание Türkiye Today.

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Умер габонский форвард, за которым следило Динамо

Китайская полиция начала расследование этого подозрительного дела. Следователи рассматривают три основные версии: самоубийство, случайное падение и убийство.

Известно, что во время инцидента в квартире находился брат погибшего футболиста. Между ними произошла ссора, которая могла привести к потасовке. Ожидается, что полиция проведет допрос брата Бупендзы и возьмет его под стражу на период расследования.

Бупендза пропустил последнюю тренировку китайской команды Чжэцзян Гринтаун, к которой присоединился в конце января 2025 года. Представители клуба длительное время не могли с ним связаться до получения известия о смерти.

Что известно о Бупендзе