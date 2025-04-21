Його серце перестало битися у віці 80 років. Останні два місяці життя він провів у лікарні після того, як потрапив у ДТП, повідомляє 24 Канал із посиланням на AS.

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Легендарна постать, яка вплинула на гру воротарів

Уго Гатті була потрібна операція на стегні. Лікарняна інфекція ускладнила його відновлення і, на жаль, привела до смерті.

Аргентинець був легендарним воротарем, який змінив уявлення про гру голкіперів. Він часто вибігав за межі штрафного майданчика, щоб зіграти у м’яч.

Через свій агресивний та відчайдушний стиль Уго Гатті мав прізвисько "Божевільний". Саме він став одним із тих, хто встановив стандарт для сучасних воротарів.

Легендарний голкіпер завершив ігрову кар'єру аж у 44 роки. У складі Бока Хуніорс він двічі ставав переможцем Копа Лібертадорес, три рази перемагав у чемпіонаті Аргентини, а також був тріумфатором Міжконтинентального кубка-1977.

Важливо. Уго Гатті є рекордсменом чемпіонату Аргентини за кількістю матчів – 765.

Зазначимо, що аргентинський воротар був членом культового складу Боки Хуніорс у 1981 році, коли за команду виступав Дієго Марадона. Його визнавали найкращим гравцем 1982 року в Аргентині.